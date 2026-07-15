Al via le domande per le borse di studio 

Buone notizie per gli studenti universitari fuori sede. L’Ersu ha pubblicato il bando per le Borse di studio e i posti alloggio per l’anno accademico 2026/2027.Le domande potranno essere presentate sino alle 13 del 28 agosto sul “Portale dello Studente”, con accesso dagli appositi link presenti sulla home page del nuovo sito istituzionale dell'Ente. Le studentesse e gli studenti che intendono iscriversi al primo anno dei corsi previsti dall’articolo 1 del bando possono presentare la domanda di partecipazione al concorso anche se non ancora immatricolati.

Semestre filtro

Le studentesse e gli studenti che si iscrivono al “semestre filtro” dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Cagliari, possono partecipare al concorso, presentando la domanda entro il termine e specificando di iscriversi al “semestre filtro”, indicando il corso di laurea magistrale a ciclo unico scelto per l’accesso per l’anno accademico 2026/2027. il semestre filtro in un altro Ateneo, avranno la possibilità di presentare la domanda durante una finestra temporale aggiuntiva, dopo la pubblicazione della graduatoria redatta dal Mur

I requisiti

Per partecipare al concorso è necessario richiedere l’attestazione Isee 2026, che dovrà contenere la dicitura “Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”, e non dovrà recare annotazioni dell’Agenzia delle entrate relative a omissioni o difformità.

RIPRODUZIONE RISERVATA