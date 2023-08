Al via le domande per i box nei mercati 

Al via le domande per avere in concessione i box nei mercati civici cittadini sino al 2033, ad eccezione di quello di San Benedetto. Sono in tutto 159 i posteggi messi a bando dal Comune tra le strutture di via Quirra (90 box), Is Bingias (29), Sant'Elia (33) e Santa Chiara (7).

Per inoltrare l’istanza c’è tempo sino alle 23,59 del 20 settembre, dopo di che non sarà più possibile presentare la domanda finalizzata all'assegnazione in concessione di uno dei posteggi disponibili.

Domande online

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal bando - che si può consultare online sul sito del Comune alla sezione bandi di gara - dovranno compilare e inviare le domande esclusivamente per via telematica. Per farlo è obbligatorio utilizzare l'apposita piattaforma disponibile sempre sul portale internet dell’ente. Non saranno ritenute valide le istanze presentate in forma cartacea o inviate attraverso la posta elettronica, comprese quelle via pec.

Come avere supporto

Per i concorrenti è previsto un servizio di supporto informatico sull'utilizzo della piattaforma (help Desk) raggiungibile via mail all’indirizzo di posta elettronica direzionetecnica.web@comune.cagliari.it.

Disponibile anche, nella sezione riservata al bando, un vero e proprio vademecum (guida alla presentazione della domanda di partecipazione) che potrà essere uno strumento utile per la compilazione del modulo “domanda di partecipazione” (busta documentazione amministrativa) e del modulo “dichiarazione possesso titoli” (Busta offerta tecnica).

