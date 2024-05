Al via le commissioni Il dominio Pd-M5S  fa infuriare gli alleati 

C’è voluto qualche colpo al cerchio e qualche altro alla botte perché il Campo largo trovasse la quadra sulle sei commissioni, cui spetta esaminare i provvedimenti normativi prima che il Consiglio regionale li converta in legge. Ma la pace è tutt’altro che conquistata in maggioranza: la spartizione tra Pd e M5S, con quattro presidenze ai dem e due al partito di Todde, resta uno schema indigesto per gli alleati. «È l’ultima volta che accettiamo forzature del genere», avvisano da Avs. FdI spara sul mucchio: «Maggioranza insaziabile».

Il voto di ieri

Dunque, il Campo largo riesce a chiudere, senza franchi tiratori, la sofferta partita delle commissioni, ma «solo per senso di responsabilità verso i sardi e per evitare una brutta figura alla maggioranza», fa sapere la capogruppo di Avs, Maria Laura Orrù. Stavolta è andata meglio rispetto al 23 aprile scorso, quando sull’Ufficio di presidenza da affiancare a Comandini mancarono molti voti all’appello della maggioranza. Ieri lo scontro interno si è giocato fuori dal segreto dell’urna, ma non tira aria buona. «Pd e M5S non hanno tenuto conto della sensibilità e della dignità di tutte le forze della coalizione», continua Orrù. Di «fatto politico grave» parla anche Diego Loi, altro Avs dell’Aula. «La totalità delle presidenze suddivise tra Pd e M5S è un chiaro insulto al valore della pluralità che compone questa maggioranza regionale». Così si «manifesta la volontà di sminuire gli alleati».

I partiti maggiori

Pd e M5S, dal canto loro, provano a imbastire la tela della concordia. «Abbiamo chiuso un capitolo – dice Roberto Deriu, capogruppo dem -. Il Consiglio può cominciare a lavorare per risolvere i problemi dei sardi, come ci hanno chiesto in campagna elettorale». Sul possibile “ripescaggio” degli alleati portando le commissioni da sei a otto, Deriu chiarisce: «Una revisione degli organismi è necessaria, perché ci sono dei coni d’ombra su materie come Politiche europee, Sport e Istruzione». Non diverso il ragionamento di Michele Ciusa, alla guida dei Cinque Stelle: «Sulle commissioni la priorità era mettere in moto in Consiglio per cominciare a dare ai sardi le risposte che attendono». Sul fatto che gli alleati abbiano accettato lo schema a trazione Pd-M5S, Ciusa osserva: «Non è mai semplice trovare accordi, ma ha prevalso il senso di responsabilità».

Opposizione all’attacco

Il “sacrificio” imposto da Pd e M5S agli alleati è benzina sul braciere di FdI: «La presidente Todde non perde occasione per ergersi a nemica della spartizione partitocratica nelle istituzioni, chissà cosa penserà dei metodi spregiudicati usati dalla sua maggioranza nelle commissioni, addirittura con la proposta di aumentarle». Quindi l’ironia applicata alla politica: «Se cercano spazi da occupare, possono aumentare gli assessori».

Tutti gli eletti

Salvatore Corrias (Pd) è il nuovo presidente della Prima commissione (Autonomia) con vice Giuseppe Fasolino (Riformatori). Sebastian Cocco (Uniti per Todde) è l’unico segretario in carica, visto che Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti) si è dimesso subito dopo l’elezione per problemi personali. Il Pd, con Camilla Soru, guida anche la Seconda commissione (Lavoro); Maria Francesca Masala (FdI) è la vice, mentre Valdo Di Nolfo (M5S) il segretario indicato dalla maggioranza (manca invece quello dell’opposizione). A capo della Programmazione c’è Alessandro Solinas (M5S). Il numero due è Giuseppe Talanas (FI). Nominati segretari Walter Piscedda (Pd) e Fausto Piga (FdI). La presidenza della Quarta commissione (Governo del territorio) è andata a Roberto Li Gioi (M5S). Franco Mula (Alleanza Sardegna-Pli) è il vice. Segretari: Cristina Usai (FdI) e Sandro Porcu (Orizzonte Comune). Antonio Solinas ha lasciato l’incarico da questore (casella di nuovo in ballo) per presiedere la Quinta commissione (Attività produttive). Gli farà da vice Emanuele Cera (FdI). Segretari: Paola Casula (Sinistra Futura) e Gianluigi Rubiu (Alleanza Sardegna-Pli). Infine la Salute (Sesta commissione): Carla Fundoni (Pd) è la presidente, Alice Aroni (Misto) la numero due. Corrado Meloni (FdI) e Lara Serra (M5S) sono i segretari. Da ora tutti i fari sono puntati su venerdì: si torna in Aula per le dichiarazioni programmatiche di Todde.

