Al via l’allestimento delle cappelle per il Corpus Domini 

Le parrocchie cittadine insieme a tutti i quartieri, si preparano a festeggiare il Corpus Domini con il tradizionale allestimento delle cappelle. L’appuntamento è per sabato quando sarà rimontata anche la cappella più antica di via Porcu. L’obrieria è già a lavoro. È qui davanti che passerà la processione della parrocchia di Sant’Antonio. Lungo il percorso altre cappelle saranno allestite nelle vie Alghero, San Francesco, piazza IV Novembre, Manno, Bosa, San Salvatore, Sciesa, Mercantini, Santa Lucia.

Sempre sabato è prevista anche la processione dalla parrocchia di Santo Stefano dopo la messa delle 19. Quanti abitano nelle strade che saranno percorse dal Santissimo Sacramento, spiegano dalla parrocchia, «sono invitati a dare degna accoglienza al Signore abbellendo i davanzali, aprendo le porte e illuminando la casa, ornando con vasi, fiori e lumi il percorso, e cospargendo la strada con petali di fiori ed erbe profumate». Domenica invece ci sarà la processione interparrocchiale del Corpus Domini che partirà da San Luca a Margine Rosso, dopo la messa delle 18. Percorrerà le vie Nora, Melibodes, Su Forti, Othoca, Leonardo da Vinci per poi tornare in via Marco Polo dove ci sarà la benedizione nella casa di accoglienza Santa Maria.

