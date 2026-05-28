Al via la World Triathlon Championship Series 

Oltre cento atleti provenienti da 28 Nazioni pronti a sfidarsi sulla distanza olimpica: 1.500metri di nuoto, 40chilometri di ciclismo e 10chilometri di corsa. È tutto pronto per la World Triathlon Championship Series Alghero 2026, tappa italiana del massimo circuito mondiale di triathlon, in programma domani e presentata ieri mattina ad Alghero, nella Sala del Sindaco, alla presenza del presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei, l’executive board member di World Triathlon e vicepresidente Fitri Caterina Vacchi, il segretario generale della Fitri Valerio Toniolo, il sindaco Raimondo Cacciotto, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e l’assessore comunale Enrico Daga.

I migliori triatleti del mondo saranno protagonisti lungo un percorso che attraverserà alcuni dei luoghi più iconici di Alghero, con la gara che aprirà ufficialmente il percorso di qualificazione olimpica verso i Giochi di Los Angeles 2028, rendendo l’evento uno degli appuntamenti chiave della stagione internazionale. La pattuglia azzurra è composta nel maschile da Alessio Crociani, Euan De Nigro e Nicola Azzano, nel femminile da Bianca Seregni (che proprio qui, lo scorso anno, centrò il primo argento di un’azzurra in una gara mondiale) e Verena Steinhauser. «Il triathlon è uno sport che sceglie le sue location non solo per la qualità organizzativa, ma per la capacità di offrire scenari riconoscibili e identitari. Oggi Alghero, attraverso la Federazione Italiana Triathlon, entra in questo circuito d’élite insieme ad importantissime città come Abu Dhabi, Yokohama, Londra e Amburgo, confermandosi come punto di riferimento crescente per la multidisciplina», ha dichiarato il presidente Giubilei.

L’evento, organizzato dalla Fitri, è realizzato con la collaborazione del Ministero per lo Sport e i Giovani, della Regione Sardegna, del Comune e della Fondazione Alghero. La tappa rientra nel progetto Triathlon Experience, promosso e finanziato dal Ministero del Turismo per valorizzare il territorio italiano attraverso i grandi eventi sportivi. Dopo lo start di Padola, il progetto passa da Alghero, per far tappa a Taranto e concludersi a Roma.



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