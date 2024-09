Al via la stagione dei funghi, apre il servizio micologico Asl 

Con l'autunno comincia la raccolta dei funghi e riparte anche il servizio micologico dell'Asl Ogliastra. Dal 1 ottobre nei locali del servizio igiene degli alimenti in via Don Bosco 28 un esperto sarà disponibile per una consulenza micologica gratuita: il lunedì e mercoledì, dalle 15.30 alle 18. La consulenza funzionerà esclusivamente previo appuntamento telefonico. I funghi raccolti vanno posti in contenitori rigidi e forati, devono essere presentati al controllo freschi o in buono stato di conservazione, interi, non recisi, tagliati o comunque privi di parti essenziali al riconoscimento. Nel caso si avverta malessere dopo il consumo è necessario recarsi in ospedale, tenere a disposizione eventuali avanzi dei funghi consumati. (f. me.)

