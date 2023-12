Al via la “settimana delle tredicesime” 

Quella che si apre è la settimana delle tredicesime, e pur condizionati dalla morsa dell’inflazione e dei rincari, i sardi si stanno disponendo agli acquisti in vista delle festività di fine anno. Confartigianato Sardegna stima una spesa di 685 milioni di euro, di cui quasi il 68% (ben 464 milioni) per cibo e bevande. Tra l’agroalimentare e i prodotti dell’artigianato più degli anni scorsi vengono privilegiati i prodotti locali, le eccellenze del territorio. Per Natale, dunque, cresce la propensione all’acquisto; ma intanto, col rialzo dei prezzi, il carrello della spesa diventa sempre più pesante.

