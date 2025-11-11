VaiOnline
Gli appuntamenti.
12 novembre 2025 alle 00:32

Al via la settimana del verde e dell’ambiente 

Al via da venerdì e sino al 23 novembre la “Settimana del Verde e dell'Ambiente”, prima edizione di un appuntamento organizzato dall'assessorato alla Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico del Comune.

«L’evento – spiega l'assessora Luisa Giua Marassi – prevede un ricco cartellone di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali fortemente volute dall’amministrazione comunale e organizzate insieme ad altre istituzioni, associazioni e con la cittadinanza».

Numerosi gli appuntamenti organizzato in diversi spazi della città: «Nel programma – continua l’assessora – sono previsti incontri con esperti, convegni, laboratori e iniziative simboliche come la pulizia di aree degradate o la piantumazione di nuovi alberi e arbusti in collaborazione con gli istituti didattici».

I primi eventi si terrano al parco della Ex Vetreria di Pirri (da venerdì a domenica) con la “Festa dell'autunno”, a Su Tzirculu in via Molise 58 (sabato e domenica dalle 17) con il “Festival di letteratura della crisi climatica” a cura di Rebelterra e nell’area di via Monte Acuto (domenica alle 9) col progetto di clean up e gardening “Piazza sa Barchixedda”.

