Al via la rinascita dell’ex aeroporto 

L’ex aeroporto militare di Monserrato si prepara a voltare pagina per trasformarsi in un grande polo urbano totalmente riqualificato. Il Comune ha dato il via libera al piano d’attacco preliminare che apre le porte del cantiere in via dell’Aeronautica.

Un passaggio chiave da circa 236mila euro, inserito nel maxi progetto da 2,26 milioni di euro finanziato con i fondi del Pnrr dedicati alla rigenerazione urbana. Il provvedimento approvato dalla Giunta sblocca le prime lavorazioni sul campo, indispensabili prima di far partire la ristrutturazione vera e propria: bonifiche belliche nel terreno, indagini strutturali e geotecniche, fino ai rilievi sulle saldature e alla sorveglianza archeologica coordinata con la Soprintendenza. L’impresa aggiudicataria può così fare il suo ingresso nell’area per avviare le operazioni preliminari. È il primo passo per sottrarre all’abbandono un pezzo di storia della città.

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