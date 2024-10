Al via la pulizia di canali e caditoie contro i rischi di allagamento 

Per consentire il deflusso delle acque piovane la Teknoservice ha avviato la pulizia delle caditoie nel centro urbano di Guspini, come previsto nell’appalto di igiene urbana. «Considerato il periodo delle piogge abbiamo cominciato le pulizie dei corsi d'acqua in economia, grazie al lavoro di mezzi e operatori comunali – spiega il vice sindaco Marcello Serru –: una risposta per il nostro territorio extra urbano. In ambito urbano, invece, stiamo procedendo con il servizio di pulizia delle caditoie nell’ambito dell’appalto». Con il caldo di questa estate e l’alto grado di umidità le canne sono cresciute in modo notevole e hanno invaso il letto del rio Sa medr’e cani, principale canale di scolo dei reflussi meteorologici.

«Un’azione preventiva importante per mettere al sicuro le campagne e le aziende agrotecniche del territorio che in caso di forti piogge rischiano di finire sott’acqua – continua il vice sindaco –. I canali sono stati ripuliti. In certi luoghi c’erano anche due metri di terra che occludevamo il passaggio dell’acqua, sicuramente in caso di forti piogge avrebbero causato danni. Il materiale prelevato è stato portato in discarica da mezzi e personale comunale». ( m. s. )

