Al via la pulizia delle spiagge 

Si comincia con la raccolta manuale dei rifiuti portati a riva dalle mareggiate, per poi far entrare in azione le nuove macchine pulisci-spiaggia, le “beach tech 3000” in dotazione alla Vosma, la cooperativa che ad Alghero si è aggiudicata l’appalto per la pulizia dei litorali. L’obiettivo è presentare a residenti e turisti le spiagge urbane in perfetto ordine a Pasqua. Gli interventi hanno preso il via nei giorni scorsi: 825mila euro di investimento per il prossimi tre anni.

Una delle novità è rappresentata dai moderni macchinari, dotati di un sistema a due nastri di vagliatura con doppio setaccio vibrante, tecnica che consente prestazioni elevate. I mezzi hanno una capacità di carico per grandi quantità e detriti voluminosi, in grado di vagliare ampie aree di spiaggia che vengono pulite in modo rapido ed efficiente, con un rendimento di superficie fino a 30.000 m²/h.

Il Comune di Alghero ha pensato anche a un pronto intervento, entro le 24 ore, con quattro operatori specializzati in caso di improvviso spiaggiamento di rifiuti portati dal mare. Il capitolato prevede cinque interventi straordinari, legati a manifestazioni o eventi che richiamano a ridosso dei litorali un’eccezionale presenza di utenti. Tutti i mezzi saranno dotati di Gps in modo da tracciare il lavoro degli operatori. Due quad saranno utilizzati, invece, per raggiungere anche i litorali più piccoli. «Si puliranno tutte le spiagge - assicura l’assessore all’Ambiente Andrea Montis – anche quelle che in passato non erano state comprese nel contratto d’appalto». Infine verranno installati 25 postazioni per fumatori.

Un discorso a parte merita la pineta di Maria Pia. «Qui si procederà con la pulizia manuale – continua Montis – compreso lo spazzamento delle passerelle di accesso ai litorali. Verranno posizionati cartelli per regolare gli ingressi e punti “lavapiedi”», in modo che i bagnanti non lascino la spiaggia con la sabbia attaccata alle gambe.

«Ci si prepara al meglio sotto l'aspetto organizzativo, così da presentare la città e il suo versante a mare sempre più bello e decoroso, come da tradizione. Nel pieno rispetto dell'ambiente e dei suoi cicli, prestando la massima attenzione all'oro bianco , vera risorsa del territorio», commenta il sindaco di Alghero, Mario Conoci.