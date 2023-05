Al via la pulizia del Riu Nou 

Tutto pronto per il cantiere di messa in sicurezza nel canale Riu Nou, il corso d’acqua che attraversa Selargius. Dopo la bonifica bellica e la pulizia della vegetazione, nei giorni scorsi il Comune ha affidato definitivamente i lavori da 1 milione circa finanziato dalla Regione, con tanto di progetto definito dagli uffici comunali lo scorso anno e approvato dalla Giunta di piazza Cellarium.

Gli interventi di messa in sicurezza - che partiranno a breve - si concentrano nei 970 metri di percorso del fiume che scorre lungo il centro abitato, nel tratto fra lo sbocco del canale tombato di via Venezia sino al confine con Quartucciu. Si va dalla pulizia del corso d’acqua da detriti e vegetazione, agli scavi per ridefinire l’alveo e gli argini, sino alla costruzione di muretti in calcestruzzo e la realizzazione di strutture in metallo necessarie per frenare la ricrescita delle canne.

RIPRODUZIONE RISERVATA