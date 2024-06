Al via la pulizia dei corsi d’acqua 

Poco meno di 165 mila euro a disposizione per la pulizia dei corsi d’acqua del territorio di Nuraminis, dove l’amministrazione comunale ha affidato i lavori di manutenzione dei corsi d’acqua a un’impresa di movimento terra del posto, che si è aggiudicata l’opera in forza del ribasso praticato sul prezzo posto a base d’asta.

L’appalto, precisa il sindaco Stefano Anni, «va nella direzione di liberare dalla vegetazione e dai detriti i canali e i corsi d’acqua di competenza del Comune: Riu Gloria, Riu Gutturu Mannu, Rio San Pietro e Rio Santa Barbara». In caso di precipitazioni, vegetazioni e detriti accumulati negli alvei impedirebbero il normale scorrere delle acque. Un particolare che rappresenta la maggiore insidia in caso di piogge violente e che diventa causa di allagamenti nelle campagne. Inondazioni che in passato hanno interessato anche il nucleo abitato di Nuraminis: specie quello più centrale a basso, la via Umberto in particolare finita sott’acqua a più riprese. Da qui l’intervento di “Manutenzione dei corsi d’acqua nel territorio comunale”: costo complessivo di 164.838 euro. (ig. pil.)

