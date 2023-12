Al via la pulizia dei canali per evitare gli allagamenti 

Al via la pulizia dei canali che scorrono nel territorio quartese. I lavori sono partiti ieri nel rio Is Cungiaus, lì dove da tempo si concentrava una distesa di canne e vegetazione a rischio incendi durante l’estate, e allagamenti in caso di forti piogge. Sullo sfondo c’è un piano di 180mila euro circa, affidato a una ditta isolana, che si allarga anche ad altri canali presenti nel territorio quartese: oltre agli interventi di messa in sicurezza nel rio Is Cungiaus, sono previsti lavori nel canale di guardia, rio Cuba, nella spiaggia di Capitana.

E poi ancora: nei rii Niu Crobu, S’Arrizzolu Saliu, S’Arenargius, e Riu Tuvu Mannu. Dal punto di vista formale la responsabilità, per quanto riguarda il rio Is Cungiaus - che attraversa anche altri territori oltre a quello di Quartu - è in capo alla Città metropolitana. Ma il Comune ha deciso di anticipare l’intervento di pulizia per scongiurare allagamenti in caso di maltempo. «Ce ne occuperemo noi, ma d’ora in poi è necessario incontrarsi, insieme a tutti i Comuni coinvolti, per programmare e trovare soluzioni condivise», aveva annunciato poche settimane fa il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna facendo appello alla Città metropolitana «affinché venga fatta chiarezza sulla ripartizione delle competenze per quanto riguarda la pulizia dei fiumi». (f. l.)

