Al via la pulizia dei canali nelle periferie 

Al via nelle periferie di Sinnai i lavori per la pulizia dei canali. Il progetto finanziato dalla Regione lo scorso anno, prevede una spesa di 138mila euro. Dopo l’appalto, l’avvio della bonifica che interesserà i rii che attraversano il centro abitato e quello della borgata di Tasonis. Sono il rio Is Mitzas, il rio Tanieli, il rio Crabili che interessa Tasonis, Funtaneddas, Pedralla e Beguris. Si tratta di canali di competenza comunale.

I lavori prevedono la pulizia dalle erbacce e dei canneti sulle sponde dei canali, l’eliminazione degli arbusti spuntati anche sul letto per consentire il regolare deflusso delle acque. Prevista anche la bonifica delle discariche spuntate un po’ ovunque lungo gli stessi corsi d’acqua.

«Si tratta - ha detto l'assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai - di lavori necessari anche per evitare allagamenti nel periodo delle piogge». (r. s.)

