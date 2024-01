Al via la progettazione per riqualificare i mercati 

Al via la progettazione per la riqualificazione di due importanti mercati cittadini di Alghero, quello storico che si affaccia su via Cagliari e via Sassari e quello regionale del Primo pescato, all’ingresso del porto. Nei giorni scorsi è stata affidata la progettazione esecutiva con procedura diretta per la sistemazione degli impianti, finalizzata al rinnovo del certificato prevenzione incendi, e per i lavori di manutenzione della copertura ammalorata, degli infissi e delle finiture del mercato del porto. Il finanziamento regionale, pari a 150mila euro, servirà anche all’acquisto di nuove attrezzature.

Una parte della somma complessiva, circa 25mila euro, sarà dirottata sulla ristrutturazione e il recupero del mercato civico del Comune di Alghero che gode già di un finanziamento di 500mila euro, di cui 325mila provenienti da fondi regionali e 150mila coperti dal bilancio comunale. Il progetto di riqualificazione del Mercato di via Cagliari sarà indirizzato al suo rifacimento, con particolare attenzione all’adeguamento funzionale, alla messa a norma degli impianti tecnologici, antincendio e all’adeguamento alle norme igienico sanitarie. L’intervento si concentrerà sul rifacimento delle coperture, regimentazione delle acque meteoriche e del sistema di scarico delle acque nere, alla realizzazione della pavimentazione ed alla sistemazione dei servizi igienici. Particolare attenzione verrà data ai consumi energetici attraverso la predisposizione di un impianto fotovoltaico ed un impianto canalizzato di climatizzazione .(m.p.)

