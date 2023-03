Al via la posa della nuova condotta fognaria 

Per la realizzazione della condotta fognaria di smaltimento delle acque meteoriche tra via San Narciso e via Circonvallazione, a Furtei, è stata ordinata una modifica temporanea della circolazione stradale che interessa numerose vie, prontamente segnalate con apposita cartellonistica.

«Si tratta di opere di prevenzione e messa in sicurezza di una vasta area urbana finalizzata a garantire proprio la sicurezza del territorio», dice il sindaco Nicola Cau. Il progetto, che prevede la realizzazione di una condotta sotterranea e relative caditoie, è costato circa 180mila euro e questi interventi fanno parte del secondo lotto di lavori relativi alla costruzione delle reti di raccolta acque meteoriche.

Nell’ordinanza viene specificato che i mezzi provenienti dalla Statale 197 diretti a Segariu o alla Statale 547 dovranno usare il percorso alternativo in via Circonvallazione, quelli diretti verso il centro storico troveranno l’interruzione all’altezza dell’incrocio con piazza Montegranatico.

Sono anche momentaneamente soppresse due fermate Arst del corso Vittorio Emanuele III. Gli scuolabus del comune di Segariu non subiranno variazioni di fermata.