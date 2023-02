Al via la manutenzione delle strade 

Partiranno a breve la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Il Comune ha dato il via libera ai primi due interventi. Si comincia dal centro storico dove è presente l’acciottolato: via Piovella, via Cattedrale, via Vescovado, via Lamarmora, via Carducci, via Trieste, via Mazzini e Corso Repubblica. Le squadre dell’ufficio tecnico effettueranno una verifica delle condizioni della pavimentazione provvedendo alla sostituzione delle parti deteriorate e alla messa in sicurezza dei piani viari. Nel primo intervento è prevista anche la sostituzione dell’asfalto di via Leopardi dove sono segnalati buche e avvallamenti. Oltre al centro storico, i lavori programmati dal Comune riguarderanno anche via Alagon: in questo caso è prevista la sostituzione del fondo bituminoso e la posa di un nuovo manto stradale. Per i due interventi il Comune spenderà 75 mila euro. (c. z.)

