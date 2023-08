Al via la lotta contro l’insetto che attacca gli eucalipti 

Gli alberi di Arborea tra i punti discussi all’ultimo tavolo tecnico per la difesa fitosanitaria delle piante forestali, tenutosi lo scorso 25 luglio e coordinato dall’assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente.

Al vaglio, le azioni per il contrasto al lepidottero Lymantria dispar, che sta attaccando alcuni esemplari di Eucalipto presenti all’interno del Comune di Arborea. Il caso è stato portato all’attenzione dagli esperti del dipartimento di Agraria dell’università di Sassari, che nelle scorse settimane hanno effettuato diversi sopralluoghi insieme ai rappresentanti dell’agenzia Laore, della Cooperativa produttori Arborea e del Comune. «Dopo aver fatto il punto della situazione insieme agli altri enti presenti al tavolo tecnico, tra i quali il Corpo forestale, il servizio produzioni dell’assessorato regionale all’Agricoltura, Agris, Forestas e province, si è stabilito di valutare l’impiego di un preparato biologico a base di Bacillus thuringiensis kurstaki, da distribuire sulle superfici di eucalipto», fa sapere la sindaca di Arborea, Manuela Pintus. «Si tratta di un intervento che è in linea con quello straordinario messo in atto per la lotta agli insetti defogliatori che hanno attaccato le sugherete della Sardegna. Sarà programmato nei mesi in cui il lepidottero si trova nella fase larvale, stadio in cui il Bacillus agisce, con ogni probabilità a partire dal prossimo mese di maggio», anticipa Pintus.

