Al via la gara tra società per le piscine comunali 

Scadrà alle 13 di lunedì 19 agosto il termine per la presentazione delle domande per ottenere la concessione di spazi nelle piscine comunali per la stagione sportiva 2024/2025.

Le richieste dovranno essere inviate al Comune esclusivamente in modalità online utilizzando il modulo disponibile sulla apposita piattaforma delle istanze.Così come risulta dal bando, disponibile sul portale istituzionale www.comune.cagliari.it nella sezione “Home/Documenti e dati/Bandi e Avvisi/Altri Bandi e Avvisi”, gli spazi acqua sono quelli delle corsie delle piscine comunali di Terramaini (Sicbaldi) e via degli Sport.

Le discipline

Le discipline sportive e le attività consentite nella piscina Giovanni Battista Sicbaldi (che nel 1968 vinse il titolo di campione mondiale di apnea in acqua dolce) sono: nella vasca olimpica, sono nuoto (pallanuoto, nuoto sincronizzato, salvamento ecc.) attività subacquee e attività diversamente abili; nella vasca propedeutica/fisioterapica si possono effettuare attività per diversamente abili, attività riabilitativa e acquagym. Nell’impianto di via degli Sport sono consentiti nuoto (pallanuoto, nuoto sincronizzato, salvamento) e tuffi, attività subacquee e attività diversamente abili.

La concessione

La concessione ha validità per l'intero periodo richiesto e non oltre la conclusione della stagione sportiva 2024/2025.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile inviare un’email all’indirizzo sport@comune.cagliari.it.

