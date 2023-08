Al via la festa per Sant’Ignazio  

Setzu si prepara a celebrare la festa di Sant'Ignazio da Laconi. Il programma religioso, che parte oggi, è caratterizzato da messe seguite da processioni con il gruppi folk Sa Jara di Tuili, le launeddas Sonus Antigu e canto dei Coggius. Si replica domani, alle 10,30. La mattina di giovedì sarà animata dalla “Cicca de Fra Niaziu” e a seguire la benedizione dei viveri e, alle 19.30, la merenda de Fra Niaziu. Il programma civile offre spettacoli e intrattenimento per tutte le età: da “Sonos Maiustus” al gruppo “Bebecita”, con il concerto di Maria Luisa Congiu in programma giovedì alle 22,15. Il sindaco Sandro Palla sottolinea l'importanza della collaborazione tra cittadini, comitato spontaneo e amministrazione: «Esprimo gratitudine per l'impegno che rende possibile questo appuntamento tradizionale e significativo per la nostra comunità». (g. g. s.)

