Al via la festa di Santa Lucia 

La comunità di San Nicolò Gerrei si appresta a vivere, da domani, quattro giorni di festa in onore di Santa Lucia. Il programma religioso avrà inizio nel pomeriggio di domenica quando dalle 17.50 si svolgerà la processione verso la chiesa campestre di Santa Lucia, che si trova all’uscita del paese. Il rientro della santa nella chiesa parrocchiale è previsto per lunedì dalle 18.30. Il programma civile è ricco di eventi: si parte domani con giochi per bambini mentre in serata è prevista una tombolata. Sabato in piazza Emilio Lussu si esibirà il gruppo “Feminas”, domenica sarà il turno del gruppo etnico “ A bratzos tentos” mentre lunedì si concluderà con il gruppo musicale “Freevival”. La festa è organizzata dal comitato femminile, in collaborazione con la Pro Loco “Pauli Gerrei”.

RIPRODUZIONE RISERVATA