Al via la festa del Sacro Cuore, venerdì la grande processione 

Con la suggestiva cerimonia della discesa del simulacro del Cristo, prende il via oggi la festa di Sacro Cuore, uno dei quartieri più antichi della città. È un anno speciale per la parrocchia che si prepara, il prossimo ottobre, a celebrare i settant’anni dalla fondazione. Domani il programma proseguirà con il rosario alle 18,30 e poi alle 19 la messa.

Si entra nel vivo giovedì quando alle celebrazioni religiose, si uniranno anche i festeggiamenti civili: alle 21 in piazza, “Coccoroccocoro”, serata musicale per i bambini.Il clou venerdì, giorno del Sacro Cuore. Dopo la messa delle 18 ci sarà la processione con il simulacro per le vie Negri, Varsavia, Pindemonte, Monti, Trieste, Principe Amedeo, Battisti, Iglesias, Chiesa, Mameli, Manara, Vico, Prati per poi tornare in piazza Sacro Cuore: in queste strade sarà chiuso il traffico per il tempo necessario al passaggio del corteo.

Previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Prati, nel tratto compreso tra via Negri e via Iglesias, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di Protezione Civile.In serata alle 21,30 la XVII edizione della rassegna Sacro Cuore organizzata dall’associazione Froris de Beranu con Emanuele Garau. Sabato si prosegue alle 21,30 con la commedia in lingua sarda “Mellu solu chi mali accumpangiau” di Gigi Ibba a cura dell’associazione teatrale Sacro Cuore, mentre domenica alle 11,30 la santa messa per gli ammalati e alle 21 spettacolo “Una magia per un sogno” e estrazione dei premi della lotteria.

RIPRODUZIONE RISERVATA