Al via la distribuzione dei nuovi bidoni per raccolta dei rifiuti 

Nuovi kit per la raccolta differenziata dei rifiuti a Serramanna, dove il Comune si appesta a distribuire i nuovi mastelli, forniti dal gestore del servizio nell’ambito del mega appalto “Raccolta e Smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati” varato da un anno e mezzo, e che ha visto per la prima volta come stazione appaltante l’Unione dei Comuni Terre del Campidano.

«Kit arrivati, a breve la distribuzione. La prossima settimana, insieme alla ditta, definiamo le modalità di consegna a tutte le utenze che sono iscritte nell’elenco della Tari», così il sindaco Gabriele Littera annuncia la consegna della fornitura dei contenitori per le diverse frazioni di rifiuti per la raccolta differenziata porta a porta, curata dalla società Formula Ambiente Spa. La stessa società, in concerto con il Municipio, provvederà alla distribuzione alle oltre tremila utenze iscritte negli elenchi Tari (chi non è iscritto e non paga non ha diritto alla fornitura), tra domestiche e non domestiche (esercizi commerciali, laboratori artigianali e industriali, uffici, tra gli altri) destinatarie dei nuovi mastelli.

Nella sede della ex pretura di Serramanna, in via Liguria, sono stati intanto sistemati i carichi dei primi camion con i nuovi mastelli ai quali, puntualizza il primo cittadino, «saranno poi associate anche le buste da distribuire agli utenti».

