Al via la demolizione dell’ex sede dell’Avis in via Piave 

Primi passi tra via Piave e via Gorizia a Sestu per la demolizione della vecchia palazzina che ha ospitato il circolo combattenti e reduci, l’Avis e parte degli uffici dei servizi sociali.

Ormai nei corridoi vuoti non c’è più anima viva, mobili e arredi sono stati rimossi. Ma anche la copertura in amianto, che si trova sopra il vecchio campo da bocce, deve sparire. Osservando l’edificio da Google Maps nella modalità satellite, è evidente la presenza di buchi, un pericolo per la salute dato che le fibre di amianto disperse possono provocare addirittura il cancro.

Da lunedì fino a venerdì ci saranno lavori, affidati a una ditta specializzata, e la sosta sarà vietata tra il numero 1 e il numero 3. Chiuso da molti anni, il Circolo resta comunque nei ricordi di tanti sestesi, che giocavano qui o frequentavano il suo bar. Mentre i Servizi sociali e l’Avis hanno traslocato, quest’ultimo in via di Vittorio. Dopo la rimozione del tetto, anche l’edificio sarà buttato giù. Distruggere per ricostruire e iniziare una nuova pagina. Successivamente cominceranno i lavori per creare la Casa della Musica, il nuovo teatro da 180 posti che ospiterà eventi, spettacoli, e anche le lezioni della Scuola Civica di Musica.

