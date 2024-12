Al via la demolizione  della nave Cantiello, protesta il proprietario 

L’iter amministrativo è arrivato al termine, c’è stato il via libera all’intervento e sono già iniziate le prime verifiche da parte dei sommozzatori. Le operazioni per la demolizione e bonifica del relitto della “Gennaro Cantiello”, semi affondato a Su Siccu, sono partite e questo avrebbe spinto il proprietario a tentare un’azione di protesta, ieri mattina, davanti agli uffici dell’Autorità Portuale: l’uomo avrebbe anche accusato un malore con il successivo intervento di un’ambulanza del 118 e di una pattuglia della Polizia.

Insomma l’infinita telenovela della Cantiello sembra oramai arrivata alla sua conclusione. L’ex motonave, varata nel 1977, e che per anni ha trasportato criminali e mafiosi al supercarcere dell’Asinara, era diventata un ristorante galleggiante per poi trasformarsi in uno sfregio ed emblema di degrado. La nave piano piano ha iniziato ad affondare diventando anche un pericolo per l’ambiente visto il concreto rischio di inquinamento. Non solo. È iniziato un contenzioso tra l’Autorità Portuale e Salvatore Pergola, il proprietario. L’uomo ha messo anche la motonave in vendita.

Con il passare degli anni l’imbarcazione è stata dichiarata un relitto, cancellata dai registri navali e giudicata inidonea alla navigazione. Ci è voluto un po’ per completare le pratiche per la demolizione e la bonifica. Ci sarà da risolvere invece la parte economica: demolizione e bonifica costeranno circa 250 mila euro che anticiperà l’Autorità Portuale per poi rivelarsi sul proprietario che, secondo quanto ritiene l’ente «deve oltre 300 mila euro per l’occupazione senza titolo di quello spazio». (m. v.)

