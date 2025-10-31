VaiOnline
Olbia.
01 novembre 2025 alle 00:25

Al via la campagna di cattura dei cinghiali 

Vita breve per l'invasione dei branchi di cinghiali in città: al via la campagna di cattura degli ungulati, diventati una vera emergenza in ampie zone urbane. Parte il progetto pilota, sottoscritto in un protocollo operativo da Comune, Provincia, Asl, Agenzia Forestas e Corpo forestale, per il controllo e la gestione del fenomeno, costato episodi di aggressione a persone e cani, incidenti stradali, diventato virale anche sui social e al centro di una petizione tra i cittadini che chiedevano l'adozione di misure per ridurre la presenza degli animali nei quartieri. Individuati quelli più colonizzati e più esposti al rischio per l'incolumità pubblica, gli interventi del Piano, che prevede metodi ecologici, partono dai rioni Sa marinedda, Zona aeroporto e viale Aldo Moro: recinti e gabbie trappola saranno allestite nelle strade più critiche per attirare gli esemplari. Resta, però, il problema del loro smaltimento in caso di abbattimento: per ovviare all'assenza di un inceneritore deputato alla distruzione delle carcasse, il sindaco, Settimo Nizzi, ieri, ha firmato un'ordinanza che impone alla società di gestione del servizio di igiene urbana De Vizia transfer di rimuovere e trasportare i cinghiali abbattuti nella discarica Spiritu Santu gestita dal Cipnes che provvederà a interrarli.

