Al via la campagna abbonamenti 

“ Dae Dònnia Logu, a Domu . Non è soltanto una questione di posto sugli spalti. È sentirsi parte di una casa, riconoscersi negli stessi colori, condividere la stessa passione e portarla con sé ogni giorno”. Comincia così la presentazione della campagna abbonamenti del Cagliari per la stagione 2026-2027 che inizierà lunedì, a partire dalle 10, per poi chiudersi alla mezzanotte del 31 luglio.

La campagna prevede quattro fasi. Da lunedì prossimo, appunto, a domenica 19 luglio al via la prima, esclusivamente rivolta agli abbonati della scorsa stagione che avranno la possibilità - inizialmente solo online, poi anche nei punti vendita TicketOne - di rinnovare a un prezzo dedicato il proprio abbonamento, mantenendo lo stesso posto. Durante la seconda fase (dalle 16 di lunedì 20 luglio a martedì 21) gli abbonati potranno rinnovare - sempre a una tariffa dedicata - con la possibilità di cambiare il proprio posto tra quelli disponibili nei vari settori. La terza fase (dalle 10 del 22 luglio al 23 luglio) è per i possessori della membership “Islanders”, che potranno sottoscrivere in anteprima un nuovo abbonamento. Alle 10 del 24 luglio inizierà la quarta e ultima fase aperta a tutti i tifosi: la campagna abbonamenti si concluderà venerdì 31 luglio.

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