Al via la bonifica dell’ex asilo 

Quando hanno visto il cancello aprirsi e una ruspa entrare nel cortile, i residenti quasi non credevano ai loro occhi. Dopo più di dieci anni di abbandono e di disagi, ultima l’invasione di topi, sono iniziati i lavori di bonifica dell’ex asilo di via Boito.

Una ditta incaricata dal Ministero ha iniziato a ripulire il cortile da rifiuti e sterpaglie. Davanti agli occhi degli operai è venuto fuori uno spettacolo desolante: centinaia di bottiglie di alcolici, materassi, ingombranti, spazzatura di ogni tipo e, tra i rifiuti, tantissimi enormi ratti.

Il rifugio dei ratti

È la conferma che il rifugio era proprio qui, come avevano denunciato i residenti delle vie Boito, Leoncavallo, Mascagni, Boccherini e strade vicine e che è da qui che i roditori entravano nei cortili delle case, salendo sulle finestre e scorrazzando tra vasi e garage. La prossima settimana comincerà anche la pulizia dell’interno, preludio dell’avvio ai lavori per la realizzazione del commissariato di Polizia.«Siamo felicissimi» dice una residente Stefania Unida che nei giorni scorsi aveva denunciato il problema, «per noi è davvero una liberazione. Questa struttura abbandonata per noi era diventata un incubo». Perché non c’erano solo i topi, ma da anni balordi che si riunivano devastando tutto e appiccando il fuoco. Una situazione al limite che tempo fa era stata segnalata anche dal parroco della vicina chiesa di Santo Stefano don Giulio Madeddu.

Sollievo

«Già nei giorni scorsi» spiega un’altra residente Lucia Pinna, «erano venuti alcuni operai che avevano effettuato un sopralluogo nella struttura e che ci avevano confermato l’avvio imminente dei lavori di bonifica dell’intera area». E così è stato: ieri mattina presto sono arrivati ruspa e operai e poco dopo sono comparsi i primi cumuli di rifiuti, bottiglie e sacchi vari. Man mano poi che la ruspa lavorava ecco che venivano fuori decine di enormi ratti.Cala così il sipario su anni di abbandono e di degrado. Dopo un massiccio intervento di ristrutturazione nel 2009, da tredici anni la struttura era abbandonata.

Abbandono e degrado

Tutto all’interno e all’esterno parla di distruzione. Sono stati completamente devastati gli arredi dei bagni, i vandali hanno buttato giù i controsoffitti per rubare i cavi in rame, distrutto gli impianti elettrici e antincendio, imbrattato muri e porte e danneggiato le vetrate. Le stanze sono sommerse da macerie. Sui soffitti rosa penzolano cavi elettrici. Tutti gli impianti elettrici sono stati completamente strappati e non c’è più traccia dei tubi di rame. Anche i segnalatori antincendio sono stati fatti a pezzi così come le centraline dell’impianto di allarme. Tra i pavimenti in parquet, ci sono tracce di incendi improvvisati tra resti di bivacchi, cartoni di pizze e bottiglie di bibite.

Ma questo è il passato. A breve prenderanno il via i lavori e il commissariato di Polizia avrà la sua nuova sede.

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