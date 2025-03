Al via Indian Wells con dodici azzurri 

Comincia a Indian Wells anche il tabellone principale con nove azzurri e tre azzurre presenti. Dalle qualificazioni, fatali a Mattia Bellucci e Fabio Fognini, sono arrivati ieri Matteo Gigante (7-5, 6-0 all’olandese Van de Zandschulp) e Giulio Zeppieri (7-6, 6-2 al kazako Kukushkin).

Il sorteggio ha concesso un turno di bye a Lorenzo Musetti (testa di serie numero 15) e Matteo Berrettini (28) che entreranno in scena venerdì nei trentaduesimi. Oggi ci sono invece Matteo Arnaldi (contro l’americano Kovacevic), Lorenzo Sonego (David Goffin), Luca Nardi (Cameron Norrie) e Luciano Darderi (contro Facundo Diaz Acosta) e Flavio Cobolli (con un qualificato). Tra le donne ci sono Jasmine Paolini (n. 6), Elisabetta Cocciaretto (con Renata Zarazua) e Lucia Bronzetti (Anhelina Kalinina).

Sardi in Africa

Intanto, i tennisti sardi cercano punti mondiali negli Itf in corso in Nord Africa. Nel 15mila maschile di Monastir (Tunisia), la wild card Lorenzo Carboni ha sorpreso 7-6(4), 0-6, 6-2 il tedesco Tom Gentzsch, numero 1 del seeding. Negli ottavi, avrà il vincente tra l’irlandese Josh Roe Flannelly e l’olandese Manvydas Balciunas. Nel 15mila femminile di Sharm El Sheikh (Egitto), Barbara Dessolis si qualifica per il main draw, dove esordirà contro la qualificata georgiana Ekaterina Kldiashvili. Nel tabellone cadetto ha superato Martina Augello 6-2, 6-1 e la belga Sara Pantelic 6-3, 6-2. Stop per Marcella Dessolis che, dopo il 6-4, 6-1 alla russa Alexandra Ivashchenko, è stata sconfitta 6-3, 1-6, 10-6 dalla tedesca Anna Akasha Ceuca nel turno decisivo.

