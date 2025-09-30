VaiOnline
Serramanna
01 ottobre 2025 alle 00:34

Al via in ritardo la mensa  scolastica 

L’avvio della mensa scolastica a Serramanna subirà un ritardo a causa del mancato completamento della procedura di affidamento del servizio. Lo comunica il Comune con una nota sul sito istituzionale, precisando che “l’inizio sarà posticipato di alcuni giorni”.

La mensa, che avrebbe dovuto iniziare oggi, è destinata ai bambini degli asili e agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Le iscrizioni, chiuse da pochi giorni, erano state effettuate dai genitori proprio in vista dell’avvio regolare.

Di norma il servizio funziona dal 1° ottobre al 30 maggio per le scuole, mentre negli asili prosegue anche a giugno, garantendo così la refezione fino a fine anno scolastico. Quest’anno però il passaggio di gestione ha rallentato i tempi e costretto a rinviare l’inizio.

«Si tratta solo di qualche giorno di attesa», precisa il sindaco Gabriele Littera, che assicura la piena ripresa appena completate le ultime pratiche. (ig. pil.)

