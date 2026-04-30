Al via il secondo lotto di lavori per rifare Is Arenas 

Tutto pronto per il secondo lotto di restyling nel vecchio stadio Is Arenas chiuso da anni, vandalizzato a più riprese e occupato abusivamente in passato.

Dopo l’avvio dei lavori di riqualificazione - in corso - nelle tribune, negli spogliatoi e nell’ex casa del custode, partiranno a breve i cantieri nel campo di calcio a 11 e della pista di atletica, entrambi bloccati da anni da un contenzioso fra Comune di Quartu e Cagliari calcio - innescato dopo l’addio dei rossoblù - chiuso lo scorso anno con un accordo transattivo.

Ieri i vertici dell’assessorato ai Lavori pubblici hanno incontrato una rappresentanza dell’impresa che si è aggiudicata i lavori - da 1 milione e 300mila euro, finanziati da Regione e in parte dal bilancio - per definire tempi e modalità di intervento.

Si partirà dal taglio di arbusti e alberi cresciuti a dismisura dentro e ai bordi del campo che un tempo ha ospitato partite di Serie A, per proseguire poi con i lavori sul rettangolo di gioco, dove tornerà l’erba vera, e sulla pista d’atletica che era stata eliminata.

Quasi conclusi i cantieri Pnrr finanziati con 1 milione e 600mila euro.

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