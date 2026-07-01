Al via il Ruiu bis: «Valorizziamo le risorse del territorio» 

Con l’insediamento del nuovo Consiglio comunale a Posada nei giorni scorsi è iniziato ufficialmente il secondo mandato consecutivo di Salvatore Ruiu alla guida del paese. La seduta si è svolta nell’ex caseggiato scolastico di Sas Murtas, poiché l’aula consiliare del municipio è interessata da lavori. Dopo il giuramento, il sindaco ha presentato la Giunta: Enrico Deledda è confermato vicesindaco con le deleghe a Bilancio e Urbanistica, Luca Vardeu mantiene Opere pubbliche e Qualità urbana. Completano l’esecutivo le assessore esterne Francesca Costaggiu, ad Ambiente e Agricoltura, e Mariangela Pili, a Cultura e Sport. Giorgio Fresu è il nuovo capogruppo di maggioranza. «Assumo questo incarico con emozione e senso di responsabilità – ha detto Ruiu –. Lavoreremo per attuare il programma e valorizzare le risorse del territorio». Il sindaco ha ricordato anche le difficoltà affrontate nel precedente mandato, segnato da pandemia, incendi e siccità. Disponibilità al confronto dalle opposizioni. Luigi Contu, capogruppo di Viviamo Posada, ha assicurato «un’opposizione seria e responsabile», mentre Gianfranco Burrai (Albachiara per Posada) ha garantito un atteggiamento costruttivo nell’interesse della comunità.

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