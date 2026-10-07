Al via il ripristino della viabilità rurale  

Il maxi piano per il risanamento e la riqualificazione delle strade rurali è ufficialmente partito. Il Comune di Villacidro ha dato infatti il via al progetto per migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità della viabilità a servizio delle campagne del territorio.

L’intervento, atteso da tempo, ammonta a complessivi trecentomila euro, fondi della Regione per la sistemazione delle strade danneggiate dall’alluvione del 27 ottobre 2024. In particolare Riu Peis e Cortenossu, dove le opere in programma sono finalizzate a favorire la ripresa di attività produttive, aziende e colture agricole.

Si parte dalle urgenze col ripristino delle infrastrutture e le condizioni di sicurezza. Nello specifico si punta a eliminare i danni delle intense precipitazioni, come lo scorrimento delle acque superficiale, l’accumulo di terra e altri materiali derivati dall’erosione.

«Grazie ad una variazione di bilancio», ricorda il sindaco, Federico Sollai, «abbiamo integrato la somma disponibile con fondi di bilancio. L’attenzione sulle nostre campagne e sulle strade rurali è doverosa, parliamo di un patrimonio importante per Villacidro e per il nostro comparto agricolo. Con questo cantiere abbiamo pensato ai luoghi laddove il maltempo ha lasciato danni importanti».

Intanto continua l’attesa delle aziende agropastorali della zona Piscina Sangue, dove le aziende agropastorali a breve rischiano il blocco del ritiro del latte.

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