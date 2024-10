Al via il restauro della chiesa 

Risanamento e riqualificazione. Può finalmente partire il restauro della chiesa parrocchiale di Soleminis. Il Comune ha approvato il progetto definitivo redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti che prevede il ripristino della pavimentazione esterna, il restauro dei prospetti della chiesa e della sagrestia e l’adeguamento della finestra dell’abside.

Di particolare urgenza è il rifacimento della pavimentazione, necessario per eliminare l’umidità in risalita che causa continui distacchi di intonaco dalle pareti. Per l’intervento il Comune ha stanziato 137mila euro: 50mila provengono dal bando regionale per gli edifici di culto, il resto sarà coperto con fondi del bilancio interno.

La Chiesa di San Giacomo, edificata nel XVII secolo durante la dominazione spagnola, custodisce al suo interno un’importante testimonianza artistica e architettonica dell’epoca. L’edificio di culto fa parte inoltre del percorso tracciato dalla Fondazione “Cammino di Santu Jacu” all’interno della rete nazionale delle “Destinazioni di Pellegrinaggio”. Un progetto che punta ad inserire Soleminis tra le mete del turismo religioso e ambientale in forte crescita negli ultimi anni. (c. z.)

