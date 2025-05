Al via il restauro della chiesa di sant’Antonio 

Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori di restauro e riqualificazione della vecchia parrocchia di Sant’Antonio Abate, a Desulo.

Stanziato circa 1 milione di euro fra fondi dell’8 per mille, offerte dei fedeli e Comune, con la regia della Soprintendenza delle Belle Arti di Sassari e Nuoro.

E tra le maestranze, interamente del posto, spiccano il progettista e direttore dei lavori, l’architetto Salvatore Zanda, l’impresa Officina Edile Srl e la Direzione tecnica del cantiere affidata all’architetto Luca Nonnis.

«Non posso che esprimere soddisfazione per questo atteso risultato - commenta il parroco Don Marco Floris - si tratta di interventi articolati, che necessiteranno di un percorso strutturale suddiviso in più anni. Si partirà dal tetto e dalle facciate, passando per gli impianti e successivamente gli interni».

In progetto anche la realizzazione di un Museo della Cultura, finanziato dal Sistema museale del Nuorese: «Si tratta di un intervento ambizioso che sta a cuore a tutti i desulesi - aggiunge il sindaco Gian Cristian Melis - la sinergia fra Comune e parrocchia è massima, con Soprintendenza e Provincia pure».

Per questo, il primo cittadino guarda al «nuovo museo della cultura come un volano per accrescere il turismo religioso».