Al via il recupero dello yacht bruciato e affondato 

Dallo scorso dieci agosto giace sul fondale, di circa otto metri, nel mare davanti alla spiaggia delle Saline. Il relitto dello yacht Atina, una imbarcazione di 47 metri, è un problema serio dal punto di vista ambientale. Lo yacht (battente bandiera Cook Islands) è affondato a causa di un incendio e per questa ragione è costantemente oggetto di controlli satellitari da parte della Guardia Costiera a tutela dell’ecosistema marino. A breve inizieranno le operazioni per il recupero del relitto e la bonifica del sito. L’intervento in realtà è già partito con la fase preliminare, nei giorni scorsi giorni sono state effettuate diverse ispezioni subacquee da parte di una ditta specializzata, che ha confermato l’assenza di perdite di carburante dallo scafo. Sono state immediatamente individuate, circoscritte ed eliminate alcune piccole perdite di gasolio. La ditta specializzata, incaricata dall’armatore, ha quantificato il contenuto di carburante presente nei serbatoi dell’imbarcazione, si parla di un totale di circa 25 metri cubi di gasolio. La stessa ditta ha presentato alla Direzione marittima di Olbia un piano di intervento con le modalità di estrazione del carburante e delle successive fasi di recupero e messa in galleggiamento del relitto. Nel frattempo procedono le indagini sul naufragio.

