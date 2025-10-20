Al via il recupero dei pesci morti 

Sono iniziate ieri, e proseguiranno fino a venerdì, le operazioni per la rimozione delle carcasse di pesci presenti a Su Siccu da parte dell’Autorità Portuale che ha affidato l’incarico a una ditta specializzata.

Un’azione concordata con il Comune. «Ci siamo attivati subito, con la Asl, per escludere, come avvenuto, che ci fossero agenti inquinanti», fa sapere l’assessora all’Ambiente, Luisa Giua Marassi. «E con Autorità Portuale, tramite la Capitaneria, per provvedere allo smaltimento delle carcasse». Bianca Falchi e Andrea Puddu, direttori dei Servizi veterinari dela Asl, evidenziano che «si è trattato di un fenomeno periodico determinato dall’ondata di acque piovane forte ed improvvisa che, dilavando i fanghi, smuove la flora batterica anaerobia immobilizzata nei canali. Questo altera le acque del canale, che da lagunari, cioè a salinità intermedia, diventano bruscamente dolci. E i pesci non sopravvivono».

