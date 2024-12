Al via il progetto Includis per soggetti con disabilità 

L’avvio di tirocini volti all’inclusione di soggetti con disabilità. È ciò che si propone il progetto “Includis” promosso dall’ambito Plus dell’Unione dei Comuni dell’arcipelago del Sulcis, che riguarda i Comuni di Sant’Antioco, Calasetta e Carloforte. L’ente sta promuovendo la raccolta di manifestazioni di interesse rivolte ad enti pubblici e privati che, potranno attivare tirocini in favore di persone non occupate che rientrano in particolari condizioni (con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai dipartimenti di Salute mentale e dipendenze, centri di Salute mentale o Unità operativa di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza); con disabilità mentale, intellettiva e o psichica, in carico ai servizi sociali o socio sanitari oppure con disabilità riconosciuta. Il primo passo è quello di costituire un elenco di soggetti disponibili ad accogliere i destinatari del progetto e ad avviare le attività di tirocinio. Possono essere “soggetti ospitanti” i datori di lavoro pubblici o privati e le cooperative di tipo A e B, formalmente iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi. Per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto individuale. Il tirocinio di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento avrà una durata minima di 2 mesi e massima di 24 mesi. I costi relativi sono naturalmente a carico del finanziamento. Scadenza il 10 gennaio.

