Al via il piano per la bonifica dei siti inquinati 

La Giunta approva il Piano per le bonifiche. Su proposta dell’assessora alla Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, è arrivato l’ ok agli indirizzi per l’aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche delle aree inquinate della Sardegna, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia degli interventi di risanamento ambientale.

«La pianificazione degli interventi di bonifica è una componente essenziale della nostra strategia per la sostenibilità ambientale e la salute dei cittadini», ha detto Laconi. «Con questo aggiornamento, puntiamo a migliorare la prevenzione, la trasparenza e la gestione integrata dei rifiuti nei siti contaminati».

L’intervento prevede la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico con il supporto di esperti esterni. In particolare gli ambiti di intervento saranno: sviluppo dell'attività di prevenzione della contaminazione delle matrici ambientali. E poi: l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti inquinati, delle priorità di intervento del Piano per la realizzazione degli interventi di bonifiche o messa in sicurezza e del fabbisogno finanziario. Inoltre, la promozione delle modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente il trattamento e il riutilizzo del suolo nel sito e l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero, in particolare l'impiego di materiali organici di adeguata qualità provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani. Infine, l’indicazione delle sinergie con le altre sezioni in cui si articola il Piano regionale di gestione dei rifiuti al fine di garantire una gestione integrata e sostenibile dei rifiuti provenienti dalle attività di bonifica.

