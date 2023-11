Al via il piano neve, i Comuni montani giocano d’anticipo 

Non solo i lavori di potenziamento dell’alta e media tensione, con l’interramento dei cavi, scongiurando così il rischio blackout. In Barbagia sono giorni di programmazione del Piano neve, con le amministrazioni locali impegnate a prevenire i disagi e danni.

Viabilità

Provincia di Nuoro impegnata in un dettagliato lavoro sui 1300 chilometri totali di rete stradale: «Abbiamo destinato importanti risorse – spiega il commissario della Provincia, Costantino Tidu – per arrivare preparati alla gestione delle intemperie. Non solo i nostri operai, ma anche quelli della partecipata Nugoro Spa saranno in campo su tutto il territorio». Tidu fa sapere che «si è proceduto all’affido a 8 imprese dei vari lotti stradali. Un lavoro di squadra con uomini e mezzi, operativi senza sosta, in sinergia. Il problema non è tuttavia solamente la neve, ma anche il ghiaccio. Ogni anno destiniamo importanti somme all’acquisto del sale per liberare il manto stradale». Non manca la richiesta di maggiore sostegno della Regione: «La Provincia in questa direzione è un attore importante, servirebbero però maggiori risorse non solo per il piano neve ma anche per la sistemazione ogni 5 anni delle arterie che si usurano a causa di ghiaccio e sale. Come ente intermedio saremo sempre al fianco dei comuni».

Comuni in allerta

Problematiche e opportunità invernali ben chiare a Daniela Falconi, sindaca di Fonni e Presidente regionale Uncem: «Per noi la neve è croce e delizia. Un mare di visitatori che raggiunge le nostre vette, ma anche i disagi a cui far fronte. Siamo beneficiari di 35mila euro di fondi regionali, con cui cercheremo di fare del nostro meglio, come abbiamo sempre fatto». Falconi non manca dí evidenziare maggiori criticità: «Il fondo regionale è solamente di 500mila euro per 60 Comuni. Somme insufficienti per tutte le spese da affrontare. Serve una legge sulla montagna che legittimi al meglio anche i finanziamenti. Diversi centri delle coste vengono catalogati anch’essi come montani, mentre i veri Comuni montani sono spesso penalizzati. Noi andremo comunque avanti – continua la prima cittadina –. Stiamo ragionando su una convenzione con Forestas, che potrebbe supportarci nel lavoro di rimozione della neve dalle vie più periferiche. Inoltre, abbiamo acquistato un nuovo spazzaneve che auspichiamo possa arrivare presto, sarà di supporto agli altri due che già possediamo. Uno comunale, l'altro demandato sempre a Forestas». Così il collega di Desulo, Gian Cristian Melis: «Lo scorso anno il supporto della Provincia è stato massimo, cosi come di Forestas con cui rinnoveremo la collaborazione per intervenire insieme. Anche noi, inoltre, abbiamo acquistato uno spazzaneve del valore di 130 mila euro che andrà a unirsi a quelli già presenti. Rinnoveremo, inoltre, le convenzioni con i privati». Ollolai si mobilita: «Ogni anno facciamo riferimento non solo ai nostri mezzi – spiega il sindaco Francesco Columbu – ma anche alle ditte esterne che ci supportano in appalto. Nei giorni scorsi è arrivato lo spazzaneve in comodato dalla Protezione civile e a breve ne acquisteremo uno nostro. Ringrazio le istituzioni regionali per averci supportato». E ora grande attesa per l’arrivo dei fiocchi.

