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Urbanistica.
08 aprile 2026 alle 00:38

Al via il percorso per definire ventinove piani di risanamento 

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Via libera al percorso per completare - dopo oltre vent’anni - i piani di risanamento concentrati tra Flumini e altre zone del litorale quartese, 29 in tutto. Partita che viaggia in parallelo con l’aggiornamento del Puc, atteso anche questo da anni: nei prossimi giorni verrà affidato l’incarico che darà il via al nuovo disegno urbanistico del “paesone” diventato città.Nei giorni scorsi la Giunta ha deliberato le linee guida per la ricognizione dello stato di fatto dei Pru il loro completamento. Sullo sfondo c’è la mappa delle lottizzazioni da sanare che parte dalla zona di S’Oghianu, con due lottizzazioni che attendono di essere regolarizzate da anni. Altrettante nella località Foxi, una ciascuna a Is Pardinas, Is Xireddus e Serra Perdosa, nove nella frazione di Flumini. Altre tre sono nella località Pitzicoi, cinque a Terra Mala, una a Scoa Moentis, e una a Sa Tanca. E poi ci sono i due piani concentrati nella zona di Sant’Andrea.«I vent’anni che sono trascorsi hanno dimostrato che se si cercano le scorciatoie non si arriva da nessuna parte», è la premessa dell’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini. «Ora vengono fissate delle regole che sono uguali per tutti». Ora la delibera passa al vaglio della commissione Urbanistica presieduta da Stefano Busonera, poi l’approdo in Consiglio alla prima riunione utile. «Dopodiché verrà dato al professionista l’incarico per cominciare a predisporre i primi Pru, quelli più facili perché hanno i consorzi già pronti e non hanno criticità».In parallelo c’è la partita del Puc da adeguare al Ppr.

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