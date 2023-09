Al via il nuovo campionato: tutti a caccia della Ferrini 

La riforma è stata digerita, seppur a fatica. Ora la Serie C sarda di basket maschile è pronta a rimettersi in moto: tra due settimane lo start ufficiale di un campionato profondamente rinnovato. Non solo nella formula.

Le novità del mercato

Nella griglia di partenza del nuovo torneo, in pole position ci sono sempre i campioni uscenti della Ferrini Quartu, che regalano al tandem Cocco-Elia i ritorni eccellenti di Samoggia e Sarritzu. Il Calasetta riparte dal consolidato trio Pipiciello-Werlich-Barreiro, con in aggiunta Paddeo, Mattana e il classe ’03 Ivaldi. Mix di gioventù ed esperienza, invece, per l’Antonianum del nuovo tecnico Bogo, che potrà contare sui “soliti” Ruggeri, Piras, Jordan e Passa, supportati da una nutrita batteria di under.

All’esordio nella categoria, l’Astro guidata da Frau dà spazio al gruppo che ha ben figurato in Serie D. Gli unici nuovi innesti sono Sanciu e Schintu (da Elmas). Pochi cambiamenti anche per i masesi di Benucci, che affiancano Biggio ai confermati Podda, Carrucciu, Di Ciaula e Serra. Novità in panchina per l’Olimpia, che affida la sua “linea verde” al sassarese Zucca. Sulla panchina della Torres siede invece l’”enfant prodige” Carlini (23 anni). Il Cus Sassari aggiunge talento con Spanu, mentre il Sant’Orsola del nuovo allenatore Porcu opta per la rifondazione, con le “chiocce” Pani e Serra coadiuvati da diversi under. Non restano a guardare le due neopromosse: per la Dinamo Alghero ci sono gli esperti Desole e Peragallo. A Sennori sbarcano invece due certezze come Pisano e Cordedda.

Calendario e formula

Si parte il 1° ottobre con Antonianum-Sennori, Olimpia-Astro, Cus Sassari-Sant’Orsola, Elmas-Ferrini e Torres-Alghero. La regular season si concluderà il 9 marzo, dopo di che via a playoff e playout. Per ottenere la promozione in B Interregionale, la vincente dovrà affrontare un doppio spareggio con la prima classificata del Friuli.



