Al via il Mondiale più lungo 

Ventiquattro Gran Premi di Formula 1 per una stagione lunghissima che vedrà il primo verdetto sui rapporti di forza tra i vari team già domani, con le prime qualifiche della stagione in Bahrein. Sabato, con il GP di Sackhir anticipato di un giorno per rispettare il ramadan nel paese islamico, si potrà valutare il passo gara effettivo delle varie monoposto e scoprire se sarà il solito campionato dominato dalla Red Bull di Max Verstappen o se Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin avranno delle chance di poter lottare per vincere.

Le gestione

In un Mondiale così lungo sarà poi importante, come sottolineato da Charles Leclerc «la gestione del tempo, perché 24 gare sono veramente tante». Oltre alle gare tradizionali ci saranno di nuovo sei gare sprint il che allungherà l'impegno di team e piloti su ben 30 eventi. «Sarà impegnativo per tutti gli addetti ai lavori e anche per noi che in macchina dobbiamo essere sempre al 100%», ha spiegato il pilota monegasco della Ferrari, «Sono sempre eccitato in questo momento della stagione, perché ci sono tanti momenti interrogativi. Venerdì sapremo di più».

Sempre avanti

Con una monoposto innovativa firmata da Adrian Newey, la Red Bull deve essere considerata ancora favorita, anche anche dopo che Chris Horner è stato scagionato dalle accuse di molestie («La situazione non mi ha condizionato», dice Max Verstappen) per lo scandalo delle molestie sessuali. Ma Max è una garanzia assoluta: «Sono entusiasta di cominciare per capire a che punto siamo», dice il campione del mondo. «Chi può fermarci? Solo il tempo e le piste potranno dirlo. In generale credo sia meglio non pensarci e lavorare sui risultati gara dopo gara».

Ultimo giro

«L'atmosfera è buona dopo i test, ma come sempre. Abbiamo dei problemi da risolvere, situazione non perfetta ma migliore degli anni passati. Non siamo al livello che vorremmo», chiarisce Lewis Hamilton che nel 2025 passerà alla Ferrari («non cambia nulla») al posto di Carlos Sainz («Non so ancora dove andrò, voglio dare il massimo in questa stagione in questo team fantastico»).

Il Mondiale sarà ancora in diretta su Sky Sport. Oggi alle 12.30 e alle 16 prime “libere”. Domani terza sessione alle 13.30 e qualifiche alle 17. Sabato il Gp del Bahrein alle 16.

