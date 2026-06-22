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Narcao.
23 giugno 2026 alle 00:20

Al via il laboratorio gratuito di lingua sarda per ragazzi 

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A Narcao, da giovedì fino al 30 luglio, si terrà il laboratorio gratuito di lingua sarda rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni. Il laboratorio fa parte del progetto di tutela e valorizzazione della lingua sarda “Sa Lìngua in su Sulcis” (finanziato tramite il Bando Tulis 2025, Ente capofila Unione dei Comuni Metalla e il Mare) e, con la collaborazione della biblioteca comunale, si svolgerà il giovedì pomeriggio dalle 16, con un massimo di 15 partecipanti.

Per partecipare si deve compilare il modulo di iscrizione, che può essere scaricato dal sito del Comune, oppure ritirato in biblioteca. Una volta compilato può essere consegnato direttamente in biblioteca o inviato via email all’indirizzo uls-sulcis@tiscali.it. (m. t.)

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