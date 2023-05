Al via il coordinamento pedagogico  

Prende corpo il progetto del Coordinamento pedagogico territoriale. In campo un team di professionisti insieme a un coordinatore e rappresentante del servizio sociale del Comune per monitorare le scuole e arricchire la qualità dell’offerta formativa. Le azioni che si porteranno avanti coinvolgeranno i bambini e loro famiglie, il personale educativo e scolastico dai 0 ai 6 anni e supporteranno il lavoro pedagogico dei vari coordinatori dei servizi. Partendo da un’analisi dei bisogni educativi, il 2 maggio si è dato avvio a un primo progetto di lingua inglese per i bambini, con l’obiettivo di potenziare le competenze linguistiche attraverso l’esposizione alla lingua sin dalla primissima età con il gioco, attività all’aperto, ascolto di letture e canzoni, i laboratori creativi. L’assessore ai servizi sociali Sandra Aresu commenta: «È un’opportunità per migliorare ulteriormente l’offerta formativa delle nostre scuole e renderla quanto più uniforme tra pubblico e privato e per migliorare la preparazione dei bambini che acquisiscono competenze linguistiche attraverso il gioco e attività quotidiane». Il Coordinamento pedagogico territoriale è organizzato dal Servizio sociale del comune di Lanusei in collaborazione con le scuole.

RIPRODUZIONE RISERVATA