Al via il Carnevale del Bim Taloro 

Teti si prepara al Carnevale identitario promosso dal Bim Taloro, per sabato 1 febbraio.All’appuntamento, che fa tappa al paese dopo l’edizione dello scorso anno svoltasi a Tiana, è prevista la presenza di 15 maschere tradizionali e 300 figuranti.Si apre alle 11 con il seminario “Carnevali di Sardegna – Arte, Storia, Mistero”. Fra i relatori lo scrittore e antropologo Bachisio Bandinu e la Graphic designer Mara Damiani. A chiudere i lavori, la presidente della Regione Alessandra Todde, con la consegna del premio “Demone d’Argento”.Dalle 15 la sfilata delle maschere tradizionali con i padroni di casa de Su Sennoreddu e Sos de S’Iscusorzu, passando per Sos Colonganos di Austis, gli Urthos e Buttudos e Sas Mascheras Limpias di Fonni,Sos Tumbarinos di Gavoi, e l’Associazione Sa Teula di Lodine. Ma anche i Mamuthones e Issohadores, del gruppo Atzeni di Mamoiada, i Maimones Murronarzos Tintintos di Olzai, Sos Trottus di Ollolai, Is Sonaggios e S’Urzu di Ortueri e Mamutzones Antigos di Samugheo. Protagonisti anche i gruppi di Sorgono, Tiana, Tonara e Ula Tirso .Durante la giornata, la XVI Estemporanea di Pittura “Maschere del Territorio”, il Concorso Fotografico “Il Carnevale e le sue Maschere” e la mostra espositiva di Mara Damiani, intitolata “Identità”.

Si chiude alle 19 con i balli in piazza insieme al gruppo “A Bratzos Tentos. (g. i. o.)

