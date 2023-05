Al via il cantiere sulla ex 131 

I lavori copriranno una lunghezza di quasi due chilometri per tutta l’area, dal tratto che affianca la casa cantoniera fino a poco dopo la rotonda, nella direzione che porta alla Corte del Sole, in uno dei tratti più trafficati di tutto l’hinterland. I lavori dovrebbero finire entro l'anno, e gli automobilisti dovranno mettere in conto qualche disagio per avere una strada migliore. Il primo intervento importante riguarda proprio il nuovo asfalto, che verrà utilizzato con una moderna tecnica detta “treno di riciclaggio” che consente di aprire immediatamente la strada al traffico, velocizzando i tempi. Il secondo punto riguarda le fognature, in gran parte antiquate e adatte a sostenere una presenza umana decisamente ridotta; saranno ampliate con nuove condotte in gres ceramico.

«Si tratta di un'area commerciale che riveste un importantissimo valore per la città metropolitana e per tutta la Sardegna», spiega orgogliosa la sindaca Paola Secci. Qui hanno aperto infatti molte attività, anche di grandi dimensioni. I soldi per i lavori, continua la sindaca, «sono fondi comunitari del cosiddetto Patto per il sud che la nostra amministrazione ha chiesto e che avevano come requisito per l'ammissione interesse sovracomunale».

La ex 131 cambia finalmente volto per un tratto di due chilometri e nella rotatoria al termine della strada “Sa Cantonera”. Nuovo asfalto, nuovi sottoservizi, percorsi pedonali e nuova illuminazione. Il tutto per una spesa di 2 milioni e 600mila euro. I lavori sono iniziati ieri.

Il cantiere

Finalmente la luce

Terzo punto, l’illuminazione, decisamente importante in una strada trafficata che spesso la notte finora era illuminata solo dalle luci dei centri commerciali. Qui si parla di un’illuminazione su pali con cavi interrati, uno standard in lavori di questo tipo. Ma saranno realizzate anche canalizzazioni in cui collocare quelle che gli atti chiamano “reti tecnologici previste”, cioè legate alla rete telematica fibra o altro; previsto pure lo spazio per ampliamenti futuri.

Poche invece le modifiche previste alla rotatoria di per sé, che rimarrà sempre la stessa ma con una segnaletica più moderna. In particolare sono previsti percorsi ben definiti per pedoni e ciclisti, una delle modifiche più attese da tanti; ed è probabile, anche se non ancora ufficiale, l’installazione di una panchina e pensilina con l’indicazione di orari e percorsi nella vicina fermata Arst. Arriverà poi anche una barriera centrale spartitraffico. In breve una serie di interventi che potrebbero essere una manna per automobilisti e pedoni, portando finalmente una strada storica nel ventunesimo secolo.

