Al via il cantiere pensioni, ma è gelo di Cgil e Uil  

Riparte il confronto sulle pensioni tra governo e parti sociali. E si riapre la discussione su come superare la legge Fornero e su quali strumenti mettere in campo per assicurare una maggiore flessibilità in uscita, rispondere ai giovani e alle donne, più penalizzati da carriere discontinue. Temi che arrivano sul tavolo convocato dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, che vede prima le imprese e poi i sindacati, ma che nel merito saranno affrontati nell'ambito di incontri specifici, anche perché - viene ripetuto - le possibili soluzioni potranno essere valutate solo in base alle risorse che verranno messe a disposizione.

Ma è gelo di Cgil e Uil. Tra i temi c'è anche quello di uno strumento unico per gli esodi incentivati, le uscite dei lavoratori dalle aziende in anticipo rispetto al raggiungimento dei requisiti per la pensione. Lo strumento potrebbe essere costruito sul modello del contratto di espansione (che prevede anche assunzioni in rapporto alle uscite, puntando dunque sul ricambio generazionale), la cui durata sarà da stabilire, anche in questo caso, in base alle coperture disponibili. Quattro i primi capitoli su cui, intanto, si apriranno i confronti specifici a luglio: flessibilità in uscita, focus sui giovani, separazione tra previdenza e assistenza, previdenza complementare.

