Al via il cantiere nella scuola di via Parigi 

Dopo anni di disagi e lamentele, le transenne di via Parigi - diventate ormai presenza fissa in un tratto di marciapiede lungo il perimetro della scuola primaria di Selargius - sono sparite. Le risorse - poco più di 100mila euro - sono state stanziate dalla Giunta comunale lo scorso anno in bilancio, mentre il cantiere con gli interventi - già affidati - è partito nei giorni scorsi. Nuova recinzione dell’istituto scolastico cittadino, partendo dal tratto che ha ceduto e creato pericoli nel marciapiede accanto alla scuola.Al posto delle transenne da alcuni giorni ci sono ruspe e operai della società incaricata dal Comune, che dovrà realizzare le opere previste in progetto: la vecchia recinzione pericolante della scuola è stata già in parte demolita, in attesa della nuova che - in base al cronoprogramma dell’appalto - sarà realizzata in tre mesi. «I lavori dureranno circa 90 giorni», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

